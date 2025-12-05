Русский дом открыл в ЦАР кружки по шахматам, настольному теннису и шитью

Глава центра в республике Дмитрий Сытый отметил, что что из-за 30 лет отсутствия РФ в ЦАР жители практически ничего не знали о России

БАНГИ, 5 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) организовал различные кружки и курсы. Особой популярностью среди местных жительниц пользуются курсы кройки и шитья, сообщил ТАСС глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.

Он отметил, что из-за трех десятилетий отсутствия РФ в ЦАР жители практически ничего не знали о России, а на их восприятие оказывали влияние западные телеканалы, в основном французские.

"Поэтому изначально местное население относилось к нам с опаской, и нам нужно было эту картинку поменять. <…> Мы исходили из того, что нет каких-то ограничений, мы были открыты ко всем предложениям. Поэтому сразу же у нас появилась очень широкая номенклатура различных мероприятий, у нас появилась целая серия кружков, потому что, помимо изучения русского языка, люди были заинтересованы также в получении каких-то базовых специальностей. Так, по инициативе одной из сотрудниц из ЦАР открылись курсы кройки и шитья, которые пользуются огромным спросом среди местных женщин и девушек", - сказал Сытый.

Кроме того, совместно с центральноафриканской федерацией проводятся занятия и соревнования по шахматам. Также для местных жителей были организованы занятия настольным теннисом.