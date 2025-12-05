Сальдо заявил о потенциале сотрудничества Херсонской области с Афганистаном

Губернатор отметил, что регион готов экспортировать сельскохозяйственную продукцию в страну

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Херсонская область заинтересована в развитии сотрудничества с Афганистаном, в том числе регион готов экспортировать сельскохозяйственную продукцию в страну. От этом на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я в Афганистане не был, но всегда мечтал попасть в эту страну, потому что она известна всему миру как народ, борющийся за свое самоопределение - и это всегда вызывало уважение у нас. Я думаю, что у нас есть большая возможность сотрудничества, у нас есть то <…>, что мы можем отправить в Афганистан - из сельского хозяйства. И, естественно, знания и силы афганцев будут интересны нам в Херсонской области", - сказал он.

Посол Афганистана в России Хассан Гул Хассан подтвердил, что страна также заинтересована в развитии сотрудничества с российскими регионами, в том числе в сельском хозяйстве.

Форум ТИЭФ проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.