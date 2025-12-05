В Швейцарии расследуют возможное участие 15 своих граждан в боях на стороне ВСУ

Общее число судопроизводств в отношении граждан Швейцарии по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине достигло 15

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Швейцарская военная юстиция инициировала расследования в отношении 15 соотечественников по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом ТАСС заявил представитель ведомства Флориан Мензи.

"С марта 2025 года было возбуждено еще одно дело по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине", - сообщил он в ответ на запрос ТАСС. Таким образом, общее число судопроизводств в отношении граждан Швейцарии по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине достигло 15.

Ранее 38-летний гражданин Швейцарии, дважды участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии, на допросе в военном суде конфедерации в сентябре признался в несоблюдении Женевских конвенций. По его словам, в конфликте на Украине ему было "трудно соблюдать Женевскую конвенцию", которая призвана защищать раненых, а также военнопленных, гражданское население и медперсонал.

Действующее швейцарское законодательство запрещает гражданам страны становиться наемниками в армиях других государств. На родине их ждет судебное преследование и наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В феврале комиссия по правовым вопросам Национального совета (парламента) Швейцарии отклонила инициативу одного из депутатов сделать швейцарским наемникам на Украине исключение из этого запрета. Ранее МИД Швейцарии впервые подтвердил смерть гражданина страны среди воюющих на стороне Вооруженных сил Украины наемников.

Согласно опубликованным 14 марта 2024 года Минобороны РФ сведениям, 30 из 57 прибывших на Украину швейцарских наемников уже были ликвидированы.