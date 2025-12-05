Названы преобладающие среди обращений россиян темы перед "Итогами года"

Ими являются темы СВО, экономики и соцсферы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вопросы социальной сферы, экономический и оборонный блоки, а также тема специальной военной операции чаще других отмечались в первых 100 тыс. обращений россиян к президенту перед предстоящей программой "Итоги года с Владимиром Путиным", которая вновь состоится в 12:00 мск 19 декабря.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, начал свою работу ровно сутки назад, в 15:00 мск 4 декабря. Согласно данным ОНФ, к середине текущего дня уже было принято и обработано более 100 тыс. обращений в формате звонков и сообщений с самыми разными вопросами.

По данным телеканала "Россия-1", наиболее популярными к текущему моменту являются вопросы, связанные с экономической и социальной повесткой. Кроме того, большое количество обращений связано с темой специальной военной операции. Отмечается при этом, что россиян интересует не только вопрос поддержки военнослужащих, но и непосредственно оборонная отрасль.

Самыми первыми же после открытия кол-центра стали поступать вопросы, касающиеся, помимо социального направления, коммунальной и бытовой сферы - эти вопросы и в предыдущие годы лидировали среди обращений граждан.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023-м, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.