На катке ВДНХ устроят сеансы лазертага на льду

В сезоне запланировано 72 игры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сеансы игры в лазертаг будут проводиться на катке ВДНХ по воскресеньям, начиная с 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба выставочного центра.

"Игроки поделятся на две команды по шесть человек и будут соревноваться, используя тагеры, стреляющие инфракрасными лучами. Цель - попасть в специальные сенсоры на голове или теле противника. Любой гость катка может принять участие в мероприятиях", - говорится в сообщении.

Всего в сезоне, который продлится до 22 февраля, запланировано 72 игры. Сеансы будут проходить каждое воскресенье с 12:00 до 13:30 и с 18:00 до 19:30. Перед каждым мероприятием необходимо пройти инструктаж.