В ЦФО число пострадавших при ЧС выросло на 83%

В 2025 году в регионах округа произошло 35 чрезвычайных ситуаций

ТАМБОВ, 5 декабря. /ТАСС/. В регионах ЦФО свыше 50,7 тыс. человек пострадали при чрезвычайных ситуациях в 2025 году. Это на 83% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин в ходе форума территориальных органов МЧС России субъектов ЦФО, который проходит в Тамбове.

"За минувший в год в регионах ЦФО произошло 35 чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадало более 50,7 тыс. человек. <….> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших увеличилось на 83%", - сообщил Уваркин в ходе форума.

Он отметил, что в течение 2025 года в субъектах ЦФО произошло 35 чрезвычайных ситуаций, 27 из которых носят техногенный характер, остальные - природный. "Это на 35% ниже показателя 2024 года. Также сократилось число погибших - с 229 до 81 человека (65%)", - отметил выступающий.

Форум проходит под председательством заместителя главы МЧС России Романа Курынина, также в мероприятии участвует глава региона Евгений Первышов. В ходе форума подведут итоги деятельности подсистем РСЧС в ЦФО за 2025 год. Обсудят работу в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, также обозначат приоритетные задачи на 2026 год.