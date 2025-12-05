BFMTV: Макрон убежал от службы безопасности КНР, чтобы пообщаться с толпой

© ТАСС/ Jon De Lorraine/ X

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в КНР убежал от охранявших его сотрудников китайской службы безопасности, чтобы пообщаться с толпой студентов в провинции Сычуань. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На кадрах, которые показал телеканал, видно, как французский лидер бежит к толпе людей, стоящей поодаль, тогда как за ним бегут китайские правоохранители. "Президент захотел пробежаться, чтобы подойти к толпе", - отметил BFMTV.

Канал уточнил, что это произошло 5 декабря, в заключительный день визита Макрона в Китай.

По данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, в октябре во Франции уровень одобрения политики Макрона опустился до 11%, что является наиболее низким показателем за все его правление.