Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые выходные декабря

В Гидрометцентре РФ сообщили, что погода будет облачной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первые выходные дни декабря и календарной зимы обещают быть в Москве и Подмосковье облачными и с небольшими осадками. Такой прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью на фоне облачной погоды местами не исключены небольшие осадки при температуре воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов по области", - сказал собеседник агентства. Днем в субботу, 6 декабря, воздух в столице может прогреться до плюс 2 градусов, а в Московской области - до плюс 3 градусов.

В ночь на воскресенье тоже облачно и тоже местами с осадками при температуре воздуха от минус 2 до нуля градусов в мегаполисе и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье. Днем в воскресенье до плюс 1 градуса в Москве и до плюс 2 градусов - по области. "Аналогичный характер погоды пока ожидается также и в понедельник, 8 декабря", - заметили в Гидрометцентре РФ.