В Гумбетовском районе возобновили движение по автодороге после снегопада
12:38
МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Восстановлено движение по автодороге Хасавюрт - Тлох в Гумбетовском районе Дагестана после снежных заносов. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.
"В Гумбетовском районе, на автомобильной дороге регионального значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 52 (Харибский перевал), закрытой ранее из-за снежных заносов, обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме", - говорится в сообщении.
Дорожные службы продолжают вести расчистку по устранению последствий снегопада.
"По состоянию на 13:00, 5 декабря 2025 года, по всем направлениям закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", нет", - добавили в учреждении.