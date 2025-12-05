В Гумбетовском районе возобновили движение по автодороге после снегопада

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Восстановлено движение по автодороге Хасавюрт - Тлох в Гумбетовском районе Дагестана после снежных заносов. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Гумбетовском районе, на автомобильной дороге регионального значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 52 (Харибский перевал), закрытой ранее из-за снежных заносов, обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме", - говорится в сообщении.

Дорожные службы продолжают вести расчистку по устранению последствий снегопада.

"По состоянию на 13:00, 5 декабря 2025 года, по всем направлениям закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", нет", - добавили в учреждении.