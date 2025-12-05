На прямую линию Путина поступило уже более 100 тыс. обращений

По данным нейросети Сбера GigaChat, большинство авторов обращений - 67% - женщины

Редакция сайта ТАСС

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. обращений россиян уже поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина, большинство авторов обращений - 67% - женщины. Такие данные приводит нейросеть Сбера GigaChat.

Во время посещения кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" корреспондент ТАСС побывал в аналитическом центре GigaChat. Согласно его данным, на прямую линию уже поступило 102 тыс. обращений. Большинство авторов сообщений - женщины (67%). Среди возрастных групп лидируют граждане 35-55 лет (31%), затем идут группы до 18 лет и 56+ (по 25%), замыкают - граждане 18-35 лет (19%).

На большой панели в аналитическом центре отображаются различные показатели - общее число обращений, соотношение мужчин и женщин, возрастов, а также топ категорий вопросов. На данный момент 15% обращений касаются социальной политики, далее следуют вопросы экономики и СВО (по 9%), государства и общества (8%), а также инфраструктуры (7%).

Как уточнили разработчики в беседе с ТАСС, статистика включает все способы приема обращений - телефонные звонки, сообщения по SMS и MMS, обращения через социальные сети и другие каналы.

Вице-президент - директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко на пресс-конференции в кол-центре отметил, что GigaChat помогает автоматически определить, какому органу власти следует направить обращение. "Раньше это занимало до нескольких месяцев на уровне регионов. Использование нашей нейросети в мероприятии - пример того, как искусственный интеллект многократно ускоряет получение гражданами помощи и помогает властям действовать на опережение", - сказал он.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по SMS или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или через чат-бота в мессенджере Max. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.