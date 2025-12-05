В ДНР за два года более 20 тыс. новорожденных обследовали на патологии

Диагностику проводят бесплатно

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. новорожденных обследовали на патологии в ДНР за два года, у 34 детей выявили тяжелые наследственные заболевания, рассказала ТАСС главный врач республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики Елена Овчинникова.

"С сентября 2023 года по настоящее время были обследованы более 20 тыс. новорожденных на 36 наследственных заболеваний. Выявлены 34 ребенка с патологиями. <…> Выявив больного ребенка, мы можем начать лечение еще до того, как болезнь будет себя проявлять клинически, когда мы там увидим какие-то проблемы со стороны развития ребенка. Чем раньше мы выявили, чем раньше начали лечение, тем здоровее будет ребенок", - заявила Овчинникова.

Диагностику проводят бесплатно. Если ребенок нуждается в дальнейшей поддержке, ее тоже оказывает государство.

"Есть заболевания, допустим, фенилкетонурия (наследственное заболевание, связанное с нарушением метаболизма - прим. ТАСС), эти детки получают специальное питание за счет республики. Питание, без которого они не могут жить", - добавила Овчинникова.

В республиканском специализированном центре медицинской генетики и пренатальной диагностики установлено все необходимое современное оборудование. Полная диагностика 36 наследственных патологий занимает 24 часа.