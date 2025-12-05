Проект "Мы вместе" сделал гумпомощь доступной большему числу нуждающихся в ДНР

Глава республики Денис Пушилин отметил, что получается объединять насколько проектов для реагирования на те или иные вызовы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проект "Мы вместе" упорядочил работу с гуманитарной помощью ДНР, сделав ее доступной для большего числа нуждающихся, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин на V Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Помощь Донбассу оказывается с 2014 года, но на разных этапах она, <...> скажем, при всей полезности, при том, что, действительно, это добрые дела, но она не имела координации. Получалось, что кто-то получает много помощи, где-то даже уже излишней помощи, а до кого-то эта помощь не доходила совсем. При выстраивании работы в рамках реализации проекта "Мы вместе", организации штабов, эту работу получилось сделать более скоординированной, распределять тот ресурс, который поступает от людей, от некоммерческих организаций", - сказал Пушилин.

Он добавил, что это позволило упорядочить работу общественников и сделать ее более системной. В частности, получается объединять насколько проектов для реагирования на те или иные вызовы. "Считаю, что при таком подходе больше людей получают всю необходимую помощь, причем это касается, в том числе и освобожденных территорий", - заключил руководитель региона.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.