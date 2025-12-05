ЭКГ-рейтинг включит данные Добро.рф о корпоративном волонтерстве компаний

Соответствующий меморандум подписали на полях пятого Международного форума гражданского участия "Мы вместе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Данные о добровольческой активности сотрудников компаний, фиксируемые в Единой информационной системе "Добро.рф", будут интегрированы в ЭКГ-рейтинг. Соответствующий меморандум подписали на полях пятого Международного форума гражданского участия "Мы вместе" полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

Документ направлен на развитие корпоративного волонтерства и совершенствование механизмов его оценки. Меморандум предусматривает интеграцию Единой информационной системы "Добро.рф" в систему ЭКГ-рейтинга как достоверного источника данных о добровольческой активности организаций и их сотрудников.

"Уверен, что наше сотрудничество поможет вывести корпоративную социальную ответственность на новый уровень. Учет волонтерской активности в рейтинге качества управления - это прямой путь к тому, чтобы ценности устойчивого развития и ответственности перед обществом стали неотъемлемой частью деловой культуры в Центральном федеральном округе и в целом по стране", - заявил Игорь Щеголев.

Артем Метелев отметил значимость интеграции данных Добро.рф в систему оценки качества управления. "Для нас важно, чтобы реальные добрые дела сотрудников компаний были по достоинству оценены. Интеграция данных с платформы "Добро.рф" в ЭКГ-рейтинг сделает вклад бизнеса в волонтерство более заметным и измеримым. Это создаст дополнительные стимулы для развития корпоративного добровольчества по всей стране", - сказал он.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.