"Знание" организует деловую программу форума "Вместе победим"

Мероприятие пройдет 10 декабря в Национальном центре "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российское общество "Знание" организует деловую программу форума "Вместе победим", который пройдет 10 декабря в Национальном центре "Россия". В мероприятии примут участие около 1 тыс. героев специальной военной операции, сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Десятого декабря в Национальном центре "Россия" в Москве пройдет форум "Вместе победим". Мероприятие объединит около 1 тыс. героев специальной военной операции из 89 регионов страны. Его участниками станут представители Администрации президента, правительства РФ, Совета Федерации, Государственной думы, традиционных религий, руководители министерств и ведомств, а также военкоры, эксперты и социальные координаторы фонда", - говорится в сообщении.

Организаторы форума - фонд "Защитники Отечества", Российское общество "Знание", Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества.

"Главная задача фонда - помочь героям быстрее вернуться к мирной жизни. Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение наших защитников в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества: герои должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь. Это помогает ветеранам быстрее социализироваться, находить для себя возможности и приносить пользу обществу", - приводятся слова статс-секретаря, заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.

Участники деловой программы обсудят вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, трудоустройства, вовлечения в спорт, патриотическое воспитание молодежи и другие актуальные темы.

"Мы в "Знании" убеждены, что опыт и компетенции наших героев должны укреплять гражданское общество и становиться одной из опор воспитания подрастающих поколений. Форум "Вместе победим" как раз станет пространством для диалога и выработки конкретных решений, которые помогут ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни и реализовать свой потенциал", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Консультация на форуме

Во время работы форума для ветеранов и членов их семей будут работать консультационные столы, где они смогут получить разъяснения по вопросам психологической поддержки, социальной реабилитации, юридического сопровождения, деятельности Министерства обороны России и Военно-социального центра, а также общественных организаций ветеранов.