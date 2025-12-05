В Чиангмае с 6 по 14 декабря пройдет Неделя российского дизайна

Проект, который носит название Russian Soul: modern heritage, представит современную интерпретацию традиционных ремесел и актуальный российский дизайн

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неделя российского дизайна пройдет с 6 по 14 декабря в творческой столице Таиланда - Чиангмае. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

Презентация российского дизайна, подготовленная Российско-Таиландским деловым советом (РТДС), состоится в рамках Chiang Mai Design Week. "Проект, который носит название Russian Soul: modern heritage, представит современную интерпретацию традиционных ремесел и актуальный российский дизайн на одной из самых значимых творческих площадок Юго-Восточной Азии", - подчеркнули организаторы.

"Для нас Чиангмаи с его богатым творческим наследием - идеальный партнер для диалога, - отмечает исполнительный директор РТДС Владимир Ковалев. - Мы хотим представить на площадке выставки многие известные российские бренды и открыть их для таиландской аудитории с целью выстраивания долгосрочных связей - как между бизнесом, так и просто талантливыми людьми двух стран".

Экспозиция размещена в трех тематических зонах - "Русский Север", "Золотое Кольцо" и "Степи". Гости смогут проследить путь от многовековых традиций к актуальным трендам через более 150 изделий от 20 российских брендов и мастеров. Среди представленных работ - изделия из хрусталя и фарфора, легкие и теплые пуховые платки, уникальные часы с циферблатами, расписанными в технике палехской лаковой миниатюры, шкатулки, платки, современные ободки-кокошники и ароматы для пространства.

В рамках программы Школа дизайна НИУ ВШЭ, один из флагманов российского дизайн-образования, проведет серию лекций и воркшопов, посвященных исследованию культурного кода и его применению в современных проектах.

О выставке

Неделя дизайна в Чиангмае - ежегодное ключевое событие в сфере творческих индустрий Юго-Восточной Азии. Выставка демонстрирует лучшие дизайнерские проекты региона, сочетающие традиционные ремесла с современными тенденциями. Программа включает образовательные мероприятия и бизнес-форумы, направленные на развитие креативной экономики и международного культурного обмена.

Российско-Таиландский деловой совет объединяет более 60 компаний из различных отраслей экономики. Основные задачи Совета - расширение деловых контактов, продвижение взаимных инвестиций и организация конструктивного диалога между предпринимательскими кругами России и Таиланда.