Кубань подарила Абхазии 12 спортивных и пять детских площадок

Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" завершило реализацию гуманитарной программы в республике

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 5 декабря. /ТАСС/. Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" завершило реализацию гуманитарной программы в Абхазии, в рамках которой в республике построены 12 многофункциональных спортивных и пять детских площадок, школам переданы инвентарь и автобусы, а Минздраву - машины скорой помощи. Об этом рассказал журналистам председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко.

5 декабря открылась12-я многофункциональная спортивная площадка на улице Эшба в Сухуме.

"В рамках оказания помощи Республике Абхазия, со стороны Российской Федерации была реализована одна из социально значимых благотворительных программ. Организация этой помощи осуществлялась Краснодарским региональным отделением движения "Россия Молодая". В рамках этой программы установлены 12 многофункциональных спортивных площадок в Сухуме, Ткуарчале, Гале и Очамчыре, и пять детских типовых площадок в Сухуме", - сказал Марченко.

По словам Марченко, в рамках программы республике переданы 10 автомобилей скорой медицинской помощи, передвижной диагностический автомобильный комплекс (флюорограф+маммограф), передвижной диагностический комплекс (флюорограф), 20 школьных автобусов, 22 компьютерных класса и 120 интерактивных досок. Он подчеркнул, что программа успешно завершена.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что город в рамках гуманитарной программы получил восемь новых универсальных спортивных площадок с воркаут-площадками, а также три кареты скорой помощи, два школьных автобуса получили десятая Горская и вспомогательная школы. "Вспомогательная школа ежедневно пользуется этим автобусом, привозят и увозят в школу детей с ограниченными возможностями. Это на самом деле очень значимый подарок для школы", - сказал он.

Мэр Сухума сказал, что построенные в столице с 2010 по 2014 год мини-футбольные стадионы нуждаются в капитальном ремонте, и благодаря новым многофункциональным площадкам, где можно тренироваться и проводить турниры, в 2026-2027 годах можно будет закрыть на ремонт мини-футбольные стадионы. "Более того, это дает возможность молодежи в современных комфортных условиях тренироваться. Поэтому это очень значимый вклад в развитие спорта и укрепление здоровья молодежи как в Сухуме, так и в стране в целом", - сказал мэр абхазской столицы.