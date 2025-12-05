Тюменский губернатор поставил задачу сделать регион "магнитом для талантов"

Эта задача должна быть в числе ключевых, отметил Александр Моор

ТЮМЕНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Одна из ключевых задач, которая стоит перед Тюменской областью, - сделать регион "магнитом для талантов". Такое мнение выразил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале, подчеркнув важность диалога с креативными предпринимателями при формировании инвестиционной стратегии до 2050 года.

"Сейчас завершаем работу над инвестиционной стратегией до 2050 года. Одна из ключевых задач - сделать Тюменскую область "магнитом для талантов". Поэтому особенно важно слышать тех, кто уже сегодня формирует креативный ландшафт региона и задает развитие отраслей", - написал он по итогам встречи с тюменскими креативными предпринимателями.

Моор отметил, что регион последние пять лет последовательно формирует экосистему, "в которой растут таланты и запускаются новые проекты". "Результаты заметны: на модные показы приезжают дизайнеры со всей страны, активно развивается сообщество рестораторов, появляются новые заведения в партнерстве с федеральными компаниями", - подчеркнул он.

Регион признали лучшим в России в номинации "Креативный регион" по версии Российской национальной премии 2025 года. По словам главы области, это результат большой совместной работы, в которой важную роль играют профессиональные сообщества и те, кто создает новые индустрии в регионе.

По данным властей области, Тюмень выступает "регионом-наставником" для более чем 15 субъектов РФ, делясь опытом выстраивания систем поддержки креативных индустрий. На основе тюменской модели Агентство стратегических инициатив разрабатывает федеральный стандарт, а регион примет у себя команды из других субъектов на стажировки. Развитие сферы обеспечивается через "Тюменскую школу креативных индустрий", грантовые конкурсы "Подъемник" и "Новая нефть", а также крупные события вроде форума КПД и "Недели моды - Сибирь". За шесть лет выручка креативных компаний в регионе выросла почти в 10 раз - с 600 млн в 2017 году до 5 млрд рублей в 2023 году, и рост продолжается.