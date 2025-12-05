Более 60 тыс. волонтеров из Приморья зарегистрировались на платформе "Добро.рф"

Из них 49% имеют возраст младше 18 лет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. На платформе "Добро.рф" в Приморском крае зарегистрировано более 60 тыс. волонтеров, из которых 49% еще нет 18 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель Агентства по делам молодежи Приморского края Роман Ковбас.

"На платформе "Добро.рф" зарегистрировано более 60 тысяч волонтеров из Приморского края. При этом 49% - это ребята, которым нет 18 лет. Далее идет возрастная группа от 18 до 24 лет - их 27%. Волонтеров в возрасте от 25 до 34 лет - 7%, в возрасте от 35 до 44 лет - 8%. Чуть меньше волонтеров возрастной группы от 45 до 54 лет - их 5%. Еще 3% - это волонтеры от 55 до 64 лет, и добровольцев старше 65 лет насчитывается всего 2%", - сказал он.

Ковбас добавил, что далеко не все волонтеры Приморья зарегистрированы на платформе, их численность гораздо выше. "Всего волонтеров в крае, не только на платформе зарегистрированных, 147,9 тысяч человек, которые хоть раз были причастны к добровольчеству из числа молодежи", - сказал он.

Во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток глава агентства поздравил всех волонтеров с Днем добровольца. Он отметил, что в праздник чествуют людей, которые делают добрые дела и неравнодушны к чужим проблемам.

День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.