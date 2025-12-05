Жога поручил начать формирование кадрового резерва ЕР в УрФО

В 2026 году в Уральском федеральном округе пройдет более 70 избирательных кампаний

Полпред президента в УФО Артем Жога © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил уже сейчас начинать работу по формированию партийного кадрового резерва "Единой России" в регионах округа для избирательных кампаний в 2026 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогу заседания Уральского межрегионального координационного совета партии.

"Более 70 избирательных кампаний пройдет в 2026 году в Уральском федеральном округе. <…> Самые крупные и значимые выборы 2026 года, конечно же, в Госдуму. Кроме того, нас ждут кампании в региональные парламенты Свердловской и Тюменской областей, Югры и множество муниципальных голосований. Проговорили с коллегами, что нужно уже сейчас начинать работу по формированию партийного кадрового резерва", - написал он.

Жога подчеркнул важность внимательного подбора кандидатов. "По поручению президента России Владимира Владимировича Путина особое внимание необходимо уделить участникам спецоперации. В текущем году в Уральском федеральном округе порядка 100 ветеранов боевых действий стали депутатами и главами городов, безусловный лидер в этом вопросе - Челябинская область", - отметил он.

Жога указал на необходимость укрепления взаимодействия с муниципальными депутатами. "Они напрямую общаются с жителями, в курсе всех проблемных вопросов. Для эффективной коммуникации с избирателями народные избранники всех уровней должны выступать единой командой", - написал он.