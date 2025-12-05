Cloudflare восстановила работу систем после масштабного сбоя

Сервисы компании предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания Cloudflare заявила о восстановлении работы после масштабного сбоя. Сервисы компании предоставляют услуги CDN (сетевая инфраструктура для увеличения скорости передачи контента), защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS.

"Все системы работают в штатном режиме", - говорится на сайте Cloudflare.

Ранее в работе компании произошел масштабный сбой. По данным Downdetector, в России было зафиксировано 384 жалобы на работу сервиса, в США и ФРГ - более 1,6 тыс., а в Великобритании - 4,7 тыс. Больше всего жалоб поступало из-за невозможности подключиться к серверу.