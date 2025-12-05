Шмыгаль: увеличение зарплат военным ВСУ в 2026 году не предусмотрено бюджетом

Для действующих военных будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств, заявил министр обороны Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что проектом бюджета страны на 2026 год не предусматривается повышение зарплат военнослужащим украинской армии.

"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается. Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые будут предусматривать улучшенные условия для всех военнослужащих. Для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств", - приводит его слова издание "Страна".

Как сказал изданию "Телеграф" секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, "правительство ищет возможности поднять военным зарплаты, но ему просто неоткуда взять деньги".

Рада 3 декабря приняла в целом проект бюджета Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в $47,5 млрд. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Проект бюджета предусматривает в будущем году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом некоторые депутаты Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны Запада, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).