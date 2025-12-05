Чуйченко: условия содержания в новых СИЗО будут отличаться до и после приговора

Министр юстиции РФ отметил, что его ведомство совместно с ФСИН ведут работу по гуманизации уголовно-исполнительной системы и улучшению условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Редакция сайта ТАСС

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Создание новых следственных изоляторов позволит не только улучшать условия содержания, но и вводить различные условия содержания для лиц, чья вина еще не доказана судом, и для уже осужденных. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на открытии в Казани нового современного следственного изолятора на тысячу мест.

Он подчеркнул, что Минюст и ФСИН ведут активную работу по гуманизации уголовно-исполнительной системы и улучшению условий содержания в учреждениях УИС, в особенности - в СИЗО.

"В соответствии с законодательством содержание под стражей осуществляется в целях изоляции и не должно предполагать серьезных лишений. Это в корне отличается от наказания, целью которого является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений", - напомнил министр.

Поэтому, подчеркнул он, "подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание".

По его словам, в полной мере достичь целей гуманизации и создать условия содержания, не унижающие человеческое достоинство, возможно только при модернизации существующей инфраструктуры СИЗО.