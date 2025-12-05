Минюст внес четыре организации в список нежелательных в РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило четыре организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Так, в список были добавлены украинская "Харьковская правозащитная группа", турецкий "Тюркский фронт возрождения", "Ассоциация защиты человека и братства Imkander", а также польский "Фонд поддержки Гражданского Совета".