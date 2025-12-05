В курских ПВР проживают более 4 тыс. переселенцев

Губернатор Александр Хинштейн отметил, что около 20 тыс. переселенцев снимают жилье, аренду которого компенсируют власти

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек проживают в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области. Об этом в интервью каналу "Россия-24" сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сейчас у нас на территории региона работает 51 пункт временного размещения. Порядка 4,3 тыс. людей там находятся. В том числе и беженцы с территории Украины, Харьковской области, других регионов. Но их, конечно, количество там несоизмеримо с числом наших людей", - сказал он.

Хинштейн отметил, что около 20 тыс. переселенцев снимают жилье, аренду которого компенсируют власти. "Количество людей, которые временно покинули свои дома, их больше. Кто-то уже реализовал сертификат, купил или построил [жилье], кто-то предпочитает жить у родственников, кто-то уехал в другие регионы, потому что после всех августовских событий целый ряд наших соседних регионов приняли у себя людей, и им за это, конечно, большое спасибо", - отметил Хинштейн.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих.

Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.