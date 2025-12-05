В ОНФ сообщили о формальных отписках на обращения граждан в некоторых регионах

Как отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, каждый регион проходит выборочную проверку, и, хотя обзвонить всех обратившихся пока невозможно, в будущем такую задачу планируют решить

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что некоторые регионы продолжают формально реагировать на обращения граждан, ограничиваясь отписками вместо полноценной работы с проблемами.

Как сообщил Кузнецов в ходе пресс-конференции в кол-центре программы "Итоги года с Владимиром Путиным", в число лучших регионов по отработке обращений по итогам 2024 года вошли Тульская, Кемеровская, Челябинская и Ростовская области. По его словам, при определении лучших регионов учитываются три ключевых критерия, и один из них - умение действительно работать с людьми, а не отделываться шаблонными ответами.

"К сожалению, есть те, кто пока ограничивается отписками и реагирует на обращения формально - возможно, из-за отсутствия бюджета или других ресурсов. Но даже в таких случаях важно правильно поговорить с человеком - выслушать, объяснить ситуацию, рассказать, сколько времени потребуется для решения. Тогда он поймет и будет спокойно ждать дальнейших шагов", - отметил Кузнецов.

Он пояснил, что первый критерий оценки регионов - скорость обработки обращений и доля решенных вопросов. "К сожалению, есть те, кто тянет по несколько месяцев - по объективным или субъективным причинам. Поэтому скорость реагирования - ключевой показатель", - отметил он.

Второй показатель - оценка граждан. Как отметил Кузнецов, каждый регион проходит выборочную проверку, и, хотя обзвонить всех обратившихся пока невозможно, в будущем такую задачу планируют решить. Отвечая на вопрос о сроках формирования итогового показателя удовлетворенности граждан, а по итогам 2024 года он составил рекордные 46%, Кузнецов уточнил, что эта работа проводится осенью. "В сентябре-октябре мы проводим полный разбор, и итоговые данные получаем к концу ноября - началу декабря", - сообщил он.