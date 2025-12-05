В белый список Минцифры вошли три нижегородские платформы

Речь идет о карте жителя Нижегородской области, сервисе оплаты проезда в общественном транспорте и электронных журнале и дневнике

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. В так называемый белый список Минцифры РФ вошли три нижегородских сервиса, сообщил в Telegram-канале замгубернатора региона Егор Поляков.

Речь идет о карте жителя Нижегородской области, сервисе оплаты проезда в общественном транспорте и электронных журнале и дневнике.

"Напомню, что "белый список" - это перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него вошли социально значимые ресурсы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и других", - написал Поляков.

Он добавил, что на третьем этапе подключений в список вошли онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи и другие сервисы. На первом и втором этапе в перечень уже были включены сайты госорганов, СМИ, супермаркеты.