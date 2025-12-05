В Орске открыли сквер памяти героев СВО

В основу его концепции лег подвиг погибшего капитана Андрея Ачкасова

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сквер памяти героев СВО открыли в Орске Оренбургской области. В основу его концепции лег подвиг погибшего капитана Андрея Ачкасова, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Подвиг капитана Андрея Ачкасова лег в основу всей концепции сквера. Хочу выразить почтение и благодарность его маме - Людмиле Васильевне. Она воспитала достойного защитника Родины, настоящего патриота. Кроме того, создала общественную организацию "Герои нашего времени", по инициативе которой и появился данный сквер", - отметил глава региона. Капитан Ачкасов погиб при выполнении боевых задач в сентябре 2024 года.

Солнцев подчеркнул, что в создании нового пространства в Орске участвовало множество жителей города. В благоустройстве территории помогали в том числе волонтеры, депутаты и работники предприятий.

"Наша задача теперь хранить память о подвиге героев. В будущем на мемориале будут высечены имена всех наших защитников, не вернувшихся домой", - добавил губернатор.