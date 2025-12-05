В Липецкой области с 2020 года построили более 70 спортобъектов

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что за этот период вовлеченность жителей региона в занятия физкультурой и спортом выросла до 60%

ЛИПЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 70 спортивных объектов построено в Липецкой области в период с 2020 по 2025 год. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"В Липецкой области за последние пять лет построено больше 70 спортобъе тов - от крупных, таких как ледовый дворец в Добром, ФОК в Ельце и стадион в Измалково, до спортзалов и площадок "у дома". Регион один из немногих в стране выполнил федеральный стандарт по обеспечению спортшкол экипировкой и инвентарем", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что за прошедший период вовлеченность жителей региона в занятия физкультурой и спортом выросла до 60%. Помимо этого, вдвое выросло число липчан в сборных России по разным видам спорта, а также кратно увеличилось количество медалей, которые жители области получили на всероссийском уровне.

С 2023 года в области реализуются авторские проекты - Мультиспортивная детская и Мультиспортивная семейная лиги, сообщил губернатор, добавив, что в 2025 году в регионе появилась третья лига - инклюзивно-адаптивная для людей с ОВЗ и ветеранов СВО.

"В текущем году Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по реализации госпрограммы "Спорт России". Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта РФ Михаил Дегтярев на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России", - отметил Артамонов.