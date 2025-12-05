Эксперт Крыгина: в России ощущается нехватка вузов в сфере народного искусства

Несмотря на высокий интерес молодежи к национальной культуре и стабильный набор в творческие вузы, выпускники сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, отметила профессор кафедры "Народное пение" Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Дефицит профессиональных кадров в России в сфере народного искусства сохраняется. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала народная артистка России, профессор кафедры "Народное пение" Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Надежда Крыгина.

"Дефицит есть, мы иногда любим пожаловаться, но на самом деле у нас все нормально. Да, нам, может быть, не всегда дают широкую дорогу в прессе, на телевидении, но мы всю жизнь выживали и выживем, в этом и есть сила народников. У нас невероятный оптимизм - где-то спел, где-то выступил, где-то станцевал, и свой кусочек хлеба заработал", - сказала артистка.

По ее словам, несмотря на высокий интерес молодежи к национальной культуре и стабильный набор в творческие вузы, выпускники сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. "Выпускают много, очень много. Но вот с трудоустройством самое сложное",- отметила Крыгина.

Она подчеркнула, что филармонии и коллективы нередко переполнены, в результате чего молодым исполнителям сложно найти место для профессионального роста. При этом, по ее словам, народная культура продолжает активно развиваться. "Пойте все, что нравится, развивайтесь. Народное пение развивается, и народный жанр развивается", - добавила Крыгина.