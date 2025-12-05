В России разработают единый национальный стандарт корпоративного волонтерства

Это будет сделано в рамках соглашения о сотрудничестве между Росстандартом и "Добро.рф"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росстандарт и экосистема "Добро.рф" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную разработку первого в России национального стандарта в сфере корпоративного волонтерства. Подписание состоялось на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

Соглашение направлено на формирование долгосрочного партнерства, развитие эффективных волонтерских программ и повышение прозрачности корпоративного сектора в сфере социальных инициатив. Совместная работа также предполагает обмен опытом, информационную и консультационную поддержку, развитие потенциала бизнеса и общественных организаций, укрепление культуры корпоративного волонтерства как важной части социальной ответственности.

"Корпоративное добровольчество и благотворительность повышают вовлеченность сотрудников в работу, влияют на их удовлетворенность и лояльность, увеличивают эффективность работы компании. Российское общество готово к корпоративной социальной ответственности и ждет от работодателей конкретных предложений. Вместе с Росстандартом мы обеспечим это направление простыми и понятными инструкциями и инструментами", - подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

Стороны создадут общую методическую базу, проведут экспертную оценку будущего стандарта и обеспечат его утверждение в соответствии с законодательством о стандартизации. Кроме того, Росстандарт и "Добро.рф" договорились о взаимной информационной поддержке общественных и благотворительных инициатив.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы стандартизация помогала создавать современные и эффективные механизмы участия бизнеса в решении общественных задач. Сотрудничество с "Добро.рф" позволит объединить экспертный потенциал и практический опыт, чтобы сделать добровольческие инициативы более прозрачными, понятными и востребованными обществом. Мы уверены, что данное соглашение станет основой для долгосрочного и продуктивного партнерства", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.