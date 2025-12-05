Второй муниципалитет Коми ввел карантин в школах из-за роста ОРВИ

Также введены ограничительные мероприятия в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация Сосногорского района Республики Коми ввела карантин в школах города Сосногорска и поселка Войвож из-за высокой заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Введены ограничительные мероприятия и в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры, сообщила администрация.

Это уже второй муниципалитет в регионе, где с начала декабря введены карантинные меры из-за ОРВИ.

"С 8 по 14 декабря в школах Сосногорска и Войвожа приостанавливается учебный процесс в связи с высокой заболеваемостью учащихся. Также ограничительные мероприятия введены в учреждениях дополнительного образования спорта и культуры"- говорится в сообщении.

Ранее школьники города Ухты, второго по величине в Коми, были переведены на дистанционное обучение с 3 по 9 декабря из-за увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 9,1 тыс. человек, том числе 5,3 тыс. детей. Неделей ранее было 6,6 тыс. заболевших, в том числе 3,7 тыс. детей. Уровень заболеваемости находится ниже порогового на 25,5%. В материале от больных определяются вирусы гриппа А (H3N2) и A(H1N1)pdm09, также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.