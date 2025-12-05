На курорте "Архыз" откроют два сноупарка в новом зимнем сезоне

Также планируют запустить детский учебный склон на "Лунной поляне"

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Детский учебный склон, два сноупарка и четыре ресторана откроют в новом зимнем сезоне на горнолыжном курорте "Архыз". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор курорта "Архыз" Роман Киранчук.

"В этом году мы порадуем гостей открытием двух сноупарков в поселке "Лунная поляна" и поселке "Романтик". Планируем открыть новый детский учебный склон на "Лунной поляне" с траволатором. <…> Также открываем четыре новых ресторана федеральных брендов", - сообщил Киранчук.

По его словам, зимний сезон на курорте стартует 6 декабря. "Мы шагаем со всей страной в новый горнолыжный сезон, и рад объявить нашим гостям и любителям курорта "Архыз", что завтра [6 декабря] мы также откроем горнолыжный сезон. Тестовые катания прошли 22 и 23 ноября, после этого была очень теплая погода, которая не позволила нам масштабно открыть все горнолыжные трассы, поэтому мы запускаем пока только северный склон - это зеленая трасса "Горизонт". Но пришли минусовые температуры, что позволило нам начать искусственное оснежение, и я думаю, что каждую следующую декабрьскую неделю будем радовать наших гостей открытием новых горнолыжных трасс", - добавил спикер.

Он также отметил, что на горнолыжном курорте действуют скидки для гостей, а также при использовании карты "Мир" как ски-пасса гостям будет начисляться кешбэк.

"У нас действуют скидки для жителей Карачаево-Черкесской Республики - 30%, для всех жителей Северо-Кавказского федерального округа и новых регионов - 10%, для участников СВО - 20%. Также у нас прошел запуск оплаты проходов картой "Мир" - это новшество на нашем курорте, и мы позже анонсируем, что, используя карту "Мир" как ски-пасс, будет обратный кешбэк приходить нашим гостям", - рассказал Киранчук.

"Архыз" - один из востребованных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в 2025 году ожидает свыше 1,2 млн гостей.