Хинштейн сравнил курскую корпорацию развития с персонажем сказки "Кот в сапогах"

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сравнил деятельность Корпорации развития Курской области (КРКО) с персонажем сказки "Кот в сапогах" Маркизом Карабасом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"КРКО стала превращаться в некую госмонополию. Она занималась не только оборонительными сооружениями, но и строила фельдшерско-акушерские пункты, к моменту моего прихода в регион было подготовлено постановление правительства, по которому корпорация становилась поставщиком лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд. <…> Чуть не приобрели гостиницу в центре города. Знаете, как в сказке про кота в сапогах: чьи эти поля? - Маркиза Карабаса", - сказал он.

Хинштейн добавил, что сравнивал КРКО с этой сказкой, когда узнавал, что организация "проникла" практически во все сферы деятельности региона. "Штука в том, что в корпорации не было ни специалистов, ни компетенций, ни необходимого количества людей. И возлагать на эту структуру, созданную для сопровождения инвесторов, такие масштабные задачи, мне кажется, было странно", - рассказал губернатор.

По информации Хинштейна, объем бюджетных контрактов, которые реализовывала Корпорация развития Курской области, составлял несколько десятков миллиардов рублей. Он отметил, что у компании "испорчена карма" и организация находится в стадии ликвидации до 1 сентября 2026 года.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.