Минцифры откажется от СМС-подтверждения для входа на "Госуслуги"

Это решение принято из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минцифры приняло решение постепенно отказаться от подтверждения входа на "Госуслуги" через СМС, что пока касается только входа через мобильные устройства, сообщили в министерстве. Это делается в связи с растущим числом случаев мошенничества.

"Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС - пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", - сообщили в Минцифры.

У пользователей есть несколько вариантов для второго фактора защиты учетной записи: через одноразовый код в национальном мессенджере Мах, через одноразовый код в специальном приложении и по биометрии, их можно выбрать в разделе "Безопасность". Вариант с подтверждением по СМС сохраняется для пользователей "Госуслуг" для ПК.