Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год

Основной период начнется 2 июня

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год. Основной период начнется 2 июня.

Совместный приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2026 году", - говорится в документе.

Первыми экзаменами выпускники 9 класса будут сдавать математику (2 июня), 5 июня будет экзамен по всем предметам кроме русского языка и математики, 6 июня - иностранные языки и информатика.

9 июня планируется экзамен по русскому языку, 16 и 19 июня - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).