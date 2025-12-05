Утверждено расписание ОГЭ на 2026 год
Редакция сайта ТАСС
14:38
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год. Основной период начнется 2 июня.
Совместный приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2026 году", - говорится в документе.
Первыми экзаменами выпускники 9 класса будут сдавать математику (2 июня), 5 июня будет экзамен по всем предметам кроме русского языка и математики, 6 июня - иностранные языки и информатика.
9 июня планируется экзамен по русскому языку, 16 и 19 июня - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).