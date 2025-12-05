Первую Московскую неделю видеоигр посетили более 150 тыс. человек

Мероприятие проходило с 27 по 30 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 150 тыс. человек посетили мероприятия первой Московской международной недели видеоигр, проходившей с 27 по 30 ноября. К программе присоединилось свыше 330 городских площадок и 730 компьютерных клубов практически во всех регионах России, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Благодаря масштабности проекта был зарегистрирован национальный рекорд - состоялся самый массовый кибертурнир с участием 4,6 тыс. игроков. Всего же различные состязания объединили порядка 116 тыс. человек по всей стране", - говорится в сообщении.

На мероприятиях деловой программы выступили около 200 экспертов из более чем 20 государств - руководители ведущих компаний России, Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Московские студии провели 250 встреч с потенциальными партнерами и инвесторами, сейчас обсуждаются десятки контрактов, направленных на выход отечественных продуктов на новые рынки. "Город заключил 15 соглашений о сотрудничестве. Среди новых партнеров - IT-хаб Узбекистана, креативный кластер Якутии, ряд профильных отечественных ассоциаций, учебных заведений и крупных компаний", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Документы предполагают совместное создание образовательных и акселерационных программ, организацию и проведение мероприятий, участие в международных выставках и продвижение проектов на онлайн-платформах. Центральным событием Недели стало открытие первой очереди креативного кластера в инновационном центре "Сколково" - Московского кластера видеоигр и анимации. Площадка охватит все направления индустрии - от обучения до поддержки московских студий в экспортной деятельности.

"Значимость нового кластера для креативных индустрий отметил экспертный совет национальной премии Russian Creative Awards. Проект получил награду в номинации "Глобальная креаномика", - добавила Сергунина. Резидентами кластера стали восемь анимационных и 33 игровые компании. Они получили доступ к современной инфраструктуре, льготам фонда "Сколково" и помощи в международном продвижении своих продуктов.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.