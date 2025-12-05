В Якутии по программе социальной газификации подключат не менее 1,5 тыс. домов

Это планируется сделать в 2026 году

ЯКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Подключение по программе социальной газификации в Якутии планируется в 2026 году с охватом не менее 1,5 тыс. домовладений. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников в ходе II Дальневосточного форума недропользования.

"По социальной газификации мы дальше продолжаем работу. В планах - не менее 1,5 тыс. домовладений подключить", - сказал Колодезников, отвечая на вопрос о планах на 2026 год.

В октябре в Якутии в 2025 году к газовым сетям по программе социальной газификации, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, были подключены более 1,4 тыс. домовладений. В рамках республиканской программы газификации населенных пунктов проводится работа по ликвидации дефицита газа в сетях, строительству новых и замене старых газопроводов и других объектов газовой инфраструктуры. В целом в Якутии программой социальной газификации воспользовались уже 10 тыс. семей. Компания "Сахатранснефтегаз" выступает региональным оператором.

В октябре 2025 года с "Газпромом" подписана программа развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на новый пятилетний срок, 2026-2030 годы. Ожидается, что еще 27 населенных пунктов Якутии будут газифицированы до 2030, будет построено почти 550 км газопроводов.

В Якутске проходит II Дальневосточный форум недропользования. В форуме принимают участие ключевые промышленные компании Дальнего Востока, федеральные и региональные органы исполнительной власти, отечественные производители, научные, образовательные и финансовые учреждения. Главный организатор форума - Министерство промышленности и геологии Якутии при поддержке Роснедр и Минприроды России. Принимают участие свыше 500 человек.