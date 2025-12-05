В Запорожской области рассчитывают на скорое восстановление системы мелиорации

Губернатор Евгений Балицкий отметил, что после этого урожайность с 1 га вырастет до 70-80%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области рассчитывают в ближайшее время восстановить систему мелиорации, питаемую от реки Днепр и выведенную из строя в ходе разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил на Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) в Москве губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Пока у нас сегодня разрушена Каховская плотина, мы находимся в зоне рискованного земледелия, потому что мелиоративная система, которая была построена при Советском Союзе, сейчас не работает из-за падения [уровня воды в реке] Днепр. Но в ближайшее время, я очень в это верю и надеюсь, мы вернем с вами уровень Днепра, соответственно, мелиорационная система будет работать", - сказал Балицкий.

Он уточнил, что после восстановления мелиорации урожайность с 1 га вырастет с 23-27% до 70-80%. Также губернатор сообщил, что из доступных 1,8 млн га земель в Запорожской области 1,5 млн га принадлежит государству, национализированы, а 1,2 млн га могут быть переданы инвесторам.

Также глава региона отметил, что в Запорожской области имеется запас элеваторных мощностей: есть семь национализированных элеваторов.

6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Погибли 59 человек.

О форуме

5-6 декабря в Москве проходит II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Более 1 тыс. инвесторов соберутся в Доме Союзов, чтобы обсудить социально-экономический потенциал и развитие исторических регионов. Предполагается, что форум станет ключевой площадкой для диалога между властью и бизнесом, нацеленного на практическое развитие юга России и регионов Донбасса и Новороссии. На форуме представят конкретные инвестиционные предложения и сформируют новые партнерства для социально-экономического развития исторических территорий. Основное внимание обратят на проекты в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической логистике, туризме, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры и внедрение цифровых технологий.