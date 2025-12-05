Хинштейн заявил, что не позволит закрыть в Курской области ни один кружок

Оптимизация работы органов власти не должна касаться тех людей, которые работают непосредственно с детьми, считает губернатор региона

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Оптимизация работы органов власти в Курской области не должна касаться тех людей, которые работают непосредственно с детьми, считает губернатор Александр Хинштейн. Он не позволит закрыть ни один кружок, заявил глава региона во время прямой линии с жителями.

Валентина Шаталова из города Щигры, дозвонившаяся на прямую линию, попросила губернатора не допустить закрытия кружка, при котором функционирует ансамбль ударных инструментов.

"Для меня [ситуация] является абсолютным откровением, я всегда считал и считаю, что такая работа с детьми, в домах культуры, в музыкальных школах имеет огромное значение. <…> Задачу по оптимизации органов власти ставил и продолжаю ставить, но она, задача, не должна касаться тех, кто работает с детьми. <…> Ни о каком закрытии вашего кружка, равно как других кружков в Курской области речь идти не может. <...> Ни один кружок я закрыть в Курской области не дам", - сказал Хинштейн, отметив, что лично на него большое влияние в детстве оказало посещение литературного кружка.

Глава администрации Щигров Сергей Черников пояснил, что власти не планировали закрывать кружок, а лишь предложили преподавателю перейти на рабочие отношения в форме гражданско-правового договора, при этом уговаривая его продолжить работу. Хинштейн попросил держать вопрос на личном контроле.