Экотехнопарк в Гатчине будет перерабатывать 33 тыс. тонн пластиковых отходов

Также в лабораториях намерены проводить исследования ПЭТ-гранул на содержание ацетальдегида, долю карбоксильных групп, уровень влаги и пыли

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экопромышленный технопарк в Гатчине Ленинградской области, который создается в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", будет ежегодно перерабатывать 33 тыс. тонн пластиковых отходов. Об этом сообщает пресс-служба замглавы российского правительства Дмитрия Патрушева по итогам его посещения технопарка.

"Общий объем переработки резидентов составит порядка 33 тысяч тонн в год. Помимо этого, в лабораториях будут проводиться исследования ПЭТ-гранул на содержание ацетальдегида, долю карбоксильных групп, уровень влаги и пыли. Для трубной продукции - проверка устойчивости к деформациям, термостабильности и химической стойкости. Пленки будут тестироваться на разрыв, удлинение, электросопротивление и гигиенические показатели. То есть в парке создается полноценная система контроля качества всей продукции", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В технопарке работу начнут три резидента. Вместе эти предприятия формируют единый цикл глубокой переработки пластика - от сортировки и вторичного сырья до готовой продукции, востребованной в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, компания "Расэм" создает предприятие по переработке вторичного сырья в полимерные ПЭТ-, ПНД- и ПВД-гранулы мощностью до 15 тыс. тонн в год. Сырье компания будет получать с комплексов по переработке отходов региона, включая действующий комплекс переработки отходов "Кингисепп" и строящийся комплекс "Рахья". Производство обеспечит около 195 рабочих мест.

Также компания "Лоэк" организует выпуск пленочной продукции на основе ПВД-гранулы мощностью до 7 тыс. тонн в год, полностью используя сырье, производимое "Расэм". На предприятии планируется трудоустроить порядка 135 человек. Компания "Город Сервис" запустит производство полимерных труб из ПНД-гранулы, также поставляемой "Расэм". Объем переработки составит до 11 тыс. тонн в год, а количество рабочих мест - около 115. В экопромышленном технопарке также заработают профильные лаборатории, которые будут проводить расширенные исследования выпускаемой продукции.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.