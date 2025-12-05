Хинштейн: Путин искренне сопереживает жителям Курской области

Всего для помощи переселенцам из курского приграничья выделили более 190 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями региона заявил, что президент РФ Владимир Путин искренне и по-человечески сопереживает пострадавшим от вторжения ВСУ жителям.

В карточке, опубликованной в Telegram-канале правительства региона, говорится, что всего для помощи переселенцам из курского приграничья выделено более 190 млрд рублей. Из них почти 85 млрд на жилищные сертификаты, более 73 млрд на ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей, 2,3 млрд на продовольственные наборы, более 17 млрд на оказание первоначальной помощи по потере имущества. Отмечается, что 4,5 млрд предназначены для аренды за жилье, менее 3 млрд на компенсацию оплаты труда на время простоя предприятий и 1,2 млрд на проживание и питание людей в ПВР.

"Я вижу, как для Владимира Владимировича [Путина] проблемы людей, проблемы курян, проблемы переселенцев, как это важно, насколько искренне, по-человечески он сопереживает людям. И не случайно тот объем поддержки мер, не случайно те решения, которые принимаются, конечно же, в первую очередь результат участия во всем президента страны", - сказал глава региона.

Хинштейн добавил, что для жителей приграничья действуют и другие меры поддержки. "Это освобождение от платы в детских садах, это льготный проезд, это налоговые каникулы, кредитные каникулы. Жители приграничья освобождены от платы ЖКЗ, за мусор, за коммунальные услуги, за связь. Только деньгами беды и проблемы людей невозможно и неправильно", - отметил глава региона.