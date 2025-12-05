Начался первосвятительский визит патриарха Кирилла в Санкт-Петербург

Он совершит освящение храма святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером прибыл в Санкт-Петербург с пастырским визитом. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Вечером 5 декабря 2025 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург. В ходе первосвятительского визита в Санкт-Петербургскую митрополию 6 декабря Святейший патриарх совершит великое освящение храма святого благоверного князя Александра Невского в Красном Селе и Божественную литургию в новоосвященном храме", - говорится в сообщении.