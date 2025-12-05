Число иностранных туристов в Заполярье увеличится на 10% благодаря безвизу с КНР

МУРМАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области ожидают как минимум 10-процентное увеличение числа иностранных туристов в 2025 году после введения безвизового режима РФ с КНР. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и предпринимательства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о взаимных поездках граждан РФ и КНР. С 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию и находиться на ее территории без виз до 30 дней с туристическими, деловыми и гостевыми визитами.

"Мы целенаправленно работаем над готовностью туристской инфраструктуры: на ключевых объектах показа, в информационных центрах и ресторанах появляется навигация и меню на английском и китайском языках. Ожидаем, что благодаря новым условиям доля иностранных туристов в Мурманской области по итогам года будет стремиться к 10%", - приводится цитата главы министерства Марты Говор.

Она добавила, что безвизовый режим с КНР - дополнительные возможности для туриндустрии Мурманской области. Регион готов к увеличению турпотока: для гостей доступны более 220 гостиниц, отелей и хостелов различного уровня комфорта. Мурманские гиды предлагают большое количество экскурсионных программ, учитывающих особенности и предпочтения иностранных туристов - от охоты за северным сиянием, наблюдения за китами, посещения ледокола "Ленин" до саамских этнотуров и арктических сафари.

Как отмечают представители регионального туристического сообщества, введение безвизового режима с КНР может способствовать развитию индивидуального туризма.

"Полагаю, что подобная стратегия устраняет привязанность к спискам, которые подают китайские туристические операторы, определяющие сейчас туристические направления и партнеров. У туристов появится возможность самим планировать маршруты или выбирать туроператора, предлагающего наиболее выгодные цены. Индивидуальный туризм может потеснить массовый формат. Китайцы стали хорошо говорить по-английски и все чаще предпочитают формат независимых путешествий", - цитирует Минтуризма руководителя крупного регионального туроператора, амбассадора Ассоциации глэмпингов России Олега Теребенина.