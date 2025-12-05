В РФ число бюджетных мест по педагогическим направлениям выросло на 30 тыс.

Этого результата удалось достичь за пять лет

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Число бюджетных мест на педагогические специальности в региональных педагогических классических вузах за последние пять лет выросло на 30 тыс. Многие регионы успешно нарабатывают практику поддержки будущих учителей, сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Адыгею заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Что касается Министерства науки и высшего образования РФ, то мы видим главной целью обеспечить достаточное количество бюджетных мест, и, прежде всего, в региональных вузах - для подготовки соответствующих кадров. И, должен сказать, за последние пять лет по направлению "педагогическое образование" это почти 30 тыс. бюджетных мест роста. Прежде всего, это именно в региональных педагогических классических вузах", - сказал он.

Афанасьев отметил, что в России целенаправленно развивается система целевой подготовки будущих педагогов, совершенствуются условия целевого приема и обучения. Многие регионы целевым образом, на основе собственного прогноза и понимания потребностей отрасли, выстраивают свою политику поддержки и студентов педагогических направлений, и молодых выпускников, до их выхода на рабочее место.

"Конечно, мы обратили внимание и на опыт Адыгеи в проектировании и реализации этих мер. Адыгейский государственный университет - то место, где сегодня рождаются передовые практики по подготовке кадров для системы школьного образования, <…> передовые практики популяризации науки и математики, где сегодня накоплен интересный федеральный и даже международного значения опыт по работе с талантливыми школьниками. Поэтому мы поручили Адыгейскому университету быть оператором значительного количества мероприятий в рамках этого комплексного плана. Пока университет удачно справляется", - добавил замминистра.

В Адыгее замминистра ознакомился с реализацией ключевых образовательных проектов региона и принял участие в проектной сессии по вопросам повышения качества математического и естественнонаучного образования.

АГУ - один из признанных центров математического образования и занимает в этой области одну из лидирующих позиций на юге России. Ежегодно вуз организует целый ряд уникальных математических проектов. В 2018 году на базе университета был создан один из первых в стране региональных математических центров - Кавказский математический центр, основные задачи которого - развитие и популяризация математической науки. АГУ является оператором Министерства науки и образования Российской Федерации в реализации Комплексного плана по трем предметам: по математике, химии и биологии, опорным вузом научно-образовательного консорциума "Вернадский - Республика Адыгея.