Участниками акции "Снежный десант РСО" стали более 20 тыс. добровольцев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. добровольцев стали участниками всероссийской патриотической акции "Снежный десант", сообщили в пресс-службе организации "Российские студенческие отряды".

"По итогам 2025 года акция "Снежный десант" охватила 82 региона России, а в ее мероприятиях приняли участие более 20 000 добровольцев", - говорится в сообщении.

Для реализации акции из числа участников движения студенческих отрядов формируются отряды добровольцев, которые выезжают в отдаленные от региональных центров населенные пункты на срок от 7 до 10 дней. В ходе таких выездов ребята проводят профориентационные встречи со школьниками, организуют спортивные и творческие мероприятия для жителей поселков, оказывают шефскую и адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции и нуждающимся жителям. Особое внимание уделяется благоустройству воинских захоронений и мемориалов.

В феврале 2025 года в Псковской области был сформирован российско-белорусский добровольческий отряд в рамках акции. 14 студентов из России и Белоруссии помогли местному населению и благоустройстве территорий в Порховском районе, укрепляя тем самым международные молодежные связи.