На курорте "Архыз" откроют пять новых отелей в 2026 году

К 2030 году емкость курорта намерены расширить до 22,5 тыс. мест размещения

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. На горнолыжном курорте "Архыз" откроют пять новых отелей емкостью около 600 коллективных средств размещения в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил генеральный директор курорта "Архыз" Роман Киранчук.

"В 2026 году мы запускаем пять новых отелей емкостью порядка 600 коллективных средств размещения. У многих отелей прошла стадия предоткрытия, и некоторые уже начали бронирование на новогодние праздники, анонсировали свои программы мероприятий", - сообщил Киранчук.

По его словам, к 2030 году емкость курорта намерены расширить до 22,5 тыс. мест размещения. "К 2030 году емкость нашего курорта составит порядка 22,5 тыс. мест размещения. Сейчас на курорте действуют 30 гостиниц, и мы постепенно приближаемся к той емкости номерного фонда, которая необходима, чтобы обеспечить комфортное пребывание возле подъемников нашим гостям. На сегодняшний день работают 30 объектов, 2 221 номер, порядка 5 675 мест размещения, и в 2026 году прибавится еще порядка 600", - добавил спикер.

Как отметил генеральный директор курорта "Архыз", на новогодние праздники уже забронировано порядка 95% номеров в отелях. "На новогодние праздники практически 95% номеров в отелях забронировано. Глубина бронирования составляет семь-восемь дней, и далее немного короче - три-четыре дня", - рассказал Киранчук.