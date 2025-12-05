В ГД прорабатывают возможность отсрочки для выпускников колледжей

После получения специальности должна быть возможность отработать хотя бы два года на предприятии, чтобы закрепиться и получить профессиональные навыки, указала зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы совместно с правительством РФ прорабатывают возможность предоставления отсрочки от службы в армии либо альтернативной службы для выпускников учреждений среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко в беседе с телеканалом "Дума ТВ".

Абрамченко подчеркнула, что выпускник, получивший востребованную специальность, должен отработать хотя бы два года на предприятии, чтобы закрепиться и получить профессиональные навыки на конкретном производстве. "Ждем сейчас предложения от правительства, чтобы решить на законодательном уровне эту задачу, поставленную главой государства", - добавила она.

Решение готовится во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, который по итогам заседания Совета по науке и образованию поручил выработать предложения по предоставлению возможности особого порядка прохождения военной службы по призыву для выпускников, освоивших образовательные программы СПО, с целью сохранения их профессиональных компетенций и связи с работодателями.