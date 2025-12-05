Систему МСУ в Донбассе и Новороссии назвали почти сформированной

От качества работы муниципальных служащих зависит отношение жителей ко всей системе власти, отметил замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Система местного самоуправления регионах Донбасса и Новороссии почти полностью сформирована, в четырех субъектах избраны и сформированы органы управления. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации самоуправления (ВАРМСУ).

"Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко поделилась опытом формирования системы МСУ в Донбассе и Новороссии, а также реализации проекта муниципального наставничества. Формирование системы местного самоуправления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в целом завершено. В 79 вновь образованных муниципальных образованиях избраны и сформированы органы МСУ", - сказано в сообщении по итогам первого дня форума-выставки муниципальных практик "Большие решения малой Родины".

От качества работы муниципальных служащих, как отметил на форуме-выставке замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, от их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе власти.

"Первый форум-выставка "Большие решения малой Родины", объединивший лучшие муниципальные практики России, задает новый стандарт и управленческую культуру обмена опытом. В рамках форума был представлен доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации, который ВАРМСУ ежегодно готовит в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Доклад будет передан председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и послужит основой для дальнейшего развития и поддержки муниципалитетов по всей стране", - отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.