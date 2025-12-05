В Марий Эл из зоны СВО доставили подбитый марийским бойцом броневик ВСУ

Глава региона Юрий Зайцев отметил, что бронемашина построена на шасси американского полноприводного пикапа Ford F550

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Броневик ВСУ, который в зоне СВО был подбит бойцом из Марий Эл, доставили в республику в качестве трофея. Об этом сообщил журналистам глава Марий Эл Юрий Зайцев, осмотревший машину.

"Список трофеев пополнился украинским броневиком "Новатор" - этот автомобиль был подбит из гранатомета и захвачен в зоне СВО жителем нашей республики с позывным "Мариец", - сказал Зайцев. Он рассказал, что на автомобиле ездил главарь террористического формирования "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). "Всего было выпущено 40 единиц таких машин, и одна из них навсегда останется в Марий Эл, как символ превосходства армии России", - заметил глава республики.

Он отметил, что бронемашина построена на шасси американского полноприводного пикапа Ford F550, имеет пуленепробиваемые стекла. "Но это не спасло экипаж украинских боевиков", - подчеркнул Зайцев. По его словам, броневик "выглядит внушительно". "Но видно, что украинская техника не выдержала суровых реалий боевых действий: никакая вражеская техника нацистов не устоит против мастерства и решимости российских солдат", - сказал глава республики.

Зайцев подчеркнул тот факт, что броневик и ряд других доставленных из зоны проведения СВО трофеев он осмотрел вместе с кавалером четырех Орденов Мужества, участником кадровой программы "Герои Марий Эл. Талешке-влак" Романом Возняком.

Именно он, как пояснили в пресс-службе главы региона, стал инициатором идеи доставки трофейной машины в республику. "При поддержке Общероссийского народного фронта в Марий Эл организации "Боевое братство" военного сообщества эту идею удалось реализовать, сделав почти невозможное - доставить броневик", - подчеркнули в пресс-службе.

Здесь также добавили, что машина была подбита на Донецком направлении и в ней затем были найдены секретные военные материалы ВСУ.