Хинштейн назвал село Малая Локня в курском приграничье малой Брестской крепостью

Губернатор региона отметил, что Герои Курской области достойны монументального увековечивания

КУРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал "нашей малой Брестской крепостью" село Малая Локня Суджанского района, разрушенное в ходе вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее высказывание он сделал в ходе прямой линии с жителями региона.

"Совсем скоро мы откроем памятник Герою России Сергею Чебневу, который был удостоен этого звания за мужество и подвиги, совершенные на нашей земле, он удерживал оборону Малой Локни. [Президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] вручил его вдове звезду Героя у себя в кабинете. Сергей, к сожалению, погиб после десятидневной героической обороны, потому что Малая Локня, по сути, наша малая Брестская крепость", - сказал Хинштейн.

Он добавил, что Герои Курской области достойны монументального увековечивания. Глава региона отметил, что докладывал Путину, что все Герои России, погибшие в регионе, будут увековечены.

Подвиг Сергея Чебнева

Подполковник Чебнев, не состоявший на службе в армии на момент начала СВО, пришел в военкомат и мобилизовался. Во главе батальона он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Тело Сергея Чебнева 10 марта обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов. Прощание с Героем России состоялось 16 марта в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.